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Posted 4 октября, 08:21

Published 4 октября, 08:21

Modified 4 октября, 08:22

Updated 4 октября, 08:22

Самый популярный бензин снова подорожал в Екатеринбурге

Самый популярный бензин снова подорожал в Екатеринбурге

4 октября 2024, 08:21
Фото: 1MI
Почти на всех заправках Екатеринбурга выросла стоимость популярных марок бензина — 92 и 95. За последние две недели цена выросла снова.

Сильнее всего подорожал бензин 92-й марки на АЗС Varta. Цена подскочила на 70 копеек и теперь составляет 52,45 рубля. В «Газпромнефти» стоимость выросла на 30 копеек до 53,7 рубля. Не поднимал цену с середины августа только «Лукойл». Однако цена при этом одна из самых высоких и составляет 53,75 рубля.

95-й бензин сильнее всего вырос в цене на заправках «Газпромнефти». Стоимость возросла на 1,04 рубля до 57,59 рубля. При этом сеть «Опти» цену не повышала, но она одна из наиболее высоких — 65,45 рубля за один литр.

Подорожали и другие марки бензина, но менее заметно, пишет Е1.

Ранее сообщалось, что в магазинах Екатеринбурга стала дороже гречка.

В Свердловской области подорожали греча и мясо
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#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Цены#Свердловская область#Бензин#АЗС#Заправка#Екатеринбург
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