Самый популярный бензин снова подорожал в Екатеринбурге

Сильнее всего подорожал бензин 92-й марки на АЗС Varta. Цена подскочила на 70 копеек и теперь составляет 52,45 рубля. В «Газпромнефти» стоимость выросла на 30 копеек до 53,7 рубля. Не поднимал цену с середины августа только «Лукойл». Однако цена при этом одна из самых высоких и составляет 53,75 рубля.