Самый популярный бензин снова подорожал в Екатеринбурге

Posted 4 октября, 08:21
Published 4 октября, 08:21
Modified 4 октября, 08:22
Updated 4 октября, 08:22
Сильнее всего подорожал бензин 92-й марки на АЗС Varta. Цена подскочила на 70 копеек и теперь составляет 52,45 рубля. В «Газпромнефти» стоимость выросла на 30 копеек до 53,7 рубля. Не поднимал цену с середины августа только «Лукойл». Однако цена при этом одна из самых высоких и составляет 53,75 рубля.
Подорожали и другие марки бензина, но менее заметно, пишет Е1.
Ранее сообщалось, что в магазинах Екатеринбурга стала дороже гречка.
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