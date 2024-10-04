Шла на красный: 60 тысяч отсудила тагильчанка у ЕВРАЗ НТМК за ДТП

Posted 4 октября, 09:22
Published 4 октября, 09:22
Modified 4 октября, 09:24
Updated 4 октября, 09:24
В Тагилстроевский районный обратилась женщина, которая попала в ДТП в Нижнем Тагиле и получила травмы. Она переходила пешеходный переход на красный сигнал светофора и попала под колеса автомобиля, который принадлежит АО «ЕВРАЗ НТМК».
Пострадавшая запросила взыскать с водителя 266 тысяч материального ущерба за стоматологические услуги, а также компенсацию морального вреда в сумме 250 тысяч рублей. Она заявила, что была нетрудоспособна, испытала боль и стресс.
Водитель пояснил, что авария случилась по вине пешехода. На месте ДТП он оказывал ей помощь, давал воды, однако в дальнейшем в больницу его не пустили.
Удар был в бедро, но истец очень неудачно упала лицом на асфальт, он ей сочувствует, — выяснила редакция TagilCity.ru из материалов дела.
Суд установил, что документов и чеков на лечение у женщины не имеется, в материальной компенсации было отказано. Что касаемо морального ущерба, то потерпевшая сама проявила грубую неосторожность, являлась источником повышенной опасности и привлечена к административной ответственности. Прокурор запросила частичную компенсацию. Согласно заключению медиков, женщине был причинен легкий вред здоровью.
Водитель не получил штраф, так как не имел возможности своевременно затормозить. Он двигался согласно путевому листу, владельцем автомобиля является ЕВРАЗ НТМК. Поэтому предприятие было признано ответчиком, как работодателя мужчины за рулем, и должно выплатить пострадавшей 60 тысяч рублей.
Напомним, что на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле было найдено в восемь нарушений в цехе, где погиб человек.
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