Шла на красный: 60 тысяч отсудила тагильчанка у ЕВРАЗ НТМК за ДТП

Суд установил, что документов и чеков на лечение у женщины не имеется, в материальной компенсации было отказано. Что касаемо морального ущерба, то потерпевшая сама проявила грубую неосторожность, являлась источником повышенной опасности и привлечена к административной ответственности. Прокурор запросила частичную компенсацию. Согласно заключению медиков, женщине был причинен легкий вред здоровью.