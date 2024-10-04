Солнечные ожоги дереву не страшны: как и зачем дачники белят деревья осенью

Перед началом беления стоит провести предварительную подготовку: очистить стволы от старой коры, мха и лишайников. Если все же используете известь, то растворите ее в воде в пропорции 1:4. Также можно добавить медный купорос для дополнительной защиты. При помощи кисти или распылителя раствор аккуратно наносится на стволы деревьев. Важно покрыть не только центральную часть ствола, но и нижнюю его часть, чтобы избежать загрязнения из почвы.