Солнечные ожоги дереву не страшны: как и зачем дачники белят деревья осенью

Posted 4 октября, 14:17
Published 4 октября, 14:17
Modified 4 октября, 14:19
Updated 4 октября, 14:19
В октябре обязательно побелите стволы плодовых деревьев в своем саду. Это нужно делать по нескольким причинам. Самая главная — защита коры от солнечных ожогов, говорит профессиональный агроном, автор и ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огоролд. Цветы» Алексей Володихин.
Опасность солнечных ожогов резко возрастает в феврале и марте, когда солнце начинает по-настоящему пригревать.
Днем на солнышке кора нагревается до 20 градусов, а ночью бывают морозы до -20 градусов. Кроме этого, у поверхности почвы температура всегда ниже, чем в кроне, и разница может составлять до 10 градусов, — отмечает Алексей Володихин.
Именно по этой причине опытные дачники белят деревья именно осенью. Процедуру следует проводить только в сухие дни при относительно теплой погоде: температура не должна быть ниже +5 градусов.
В советское время была широко распространена практика беления деревьев известкой. Но сегодня от этого материала отказываются даже городские службу по благоустройству: известь быстро смывается дождями, весной процедуру приходится повторять. Сегодня чаще используют специальную водоэмульсионную краску, в которую производители специально добавляют компоненты для борьбы с вредителями и болезнями.
Перед началом беления стоит провести предварительную подготовку: очистить стволы от старой коры, мха и лишайников. Если все же используете известь, то растворите ее в воде в пропорции 1:4. Также можно добавить медный купорос для дополнительной защиты. При помощи кисти или распылителя раствор аккуратно наносится на стволы деревьев. Важно покрыть не только центральную часть ствола, но и нижнюю его часть, чтобы избежать загрязнения из почвы.
Ранее эксперты рассказали, как осенью подготовить почву к посадке огурцов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14