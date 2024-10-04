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Posted 4 октября, 10:52

Published 4 октября, 10:52

Modified 4 октября, 10:54

Updated 4 октября, 10:54

Спасатели в Нижнем Тагиле спасли в горящей квартире кошку и ее хозяйку

Спасатели в Нижнем Тагиле спасли в горящей квартире кошку и ее хозяйку

4 октября 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле пожарные спасли женщину и ее кошку из квартиры на улице Зари, где произошел пожар. Женщина говорила, что хочет умереть. Инцидент случился 3 октября 2024 года.

Когда на вызов приехали сотрудники экстренных служб, огонь в квартире распространился в кухне. Женщина и ее питомец, которого она держала на руках, были на балконе.

Тагильчанка отказывалась эвакуироваться и говорила, что хочет умереть, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Однако пожарные сумели убедить горожанку покинуть зону опасности. Сейчас хозяйке квартиры и ее кошке ничего не угрожает. Причины пожара выясняются.

Напомним, в Екатеринбурге произошел пожар в двух частных домах. Пострадавших нет.

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