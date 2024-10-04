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Posted 4 октября, 05:58

Published 4 октября, 05:58

Modified 4 октября, 06:00

Updated 4 октября, 06:00

Строительство станции водоподготовки в Нижнем Тагиле проверил замминистра по ЖКХ

Строительство станции водоподготовки в Нижнем Тагиле проверил замминистра по ЖКХ

4 октября 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney
Первый заместитель министра ЖКХ России оценил ход работ на станции водоподготовки в Нижнем Тагиле. Александр Ломакин совместно с сенаторами Совета Федерации прибыли с проверкой строительства крупнейшего на Среднем Урале объекта.

3 октября в Нижнем Тагиле побывали с проверкой чиновники из Москвы. Заместитель министра ЖКХ России и сенаторы Совета Федерации проинспектировали ход работ на самом большом в Свердловской области строящемся объекте.

Чиновники проверяли ход работ на станции водоподготовки «Южная». Стоимость данного проекта порядка 7 млрд рублей. Проект реализуется по нацпроекту «Экология».

Новая станция позволит улучшить качество питьевой воды. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

Напомним, в Екатеринбурге хотят построить самый крупный хлебозавод в России.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Вода#Питьевая вода#Екатеринбург
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