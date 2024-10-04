Строительство станции водоподготовки в Нижнем Тагиле проверил замминистра по ЖКХ

Posted 4 октября, 05:58
Published 4 октября, 05:58
Modified 4 октября, 06:00
Updated 4 октября, 06:00
3 октября в Нижнем Тагиле побывали с проверкой чиновники из Москвы. Заместитель министра ЖКХ России и сенаторы Совета Федерации проинспектировали ход работ на самом большом в Свердловской области строящемся объекте.
Чиновники проверяли ход работ на станции водоподготовки «Южная». Стоимость данного проекта порядка 7 млрд рублей. Проект реализуется по нацпроекту «Экология».
Новая станция позволит улучшить качество питьевой воды. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.
Напомним, в Екатеринбурге хотят построить самый крупный хлебозавод в России.
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