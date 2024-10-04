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Posted 4 октября, 07:17

Published 4 октября, 07:17

Modified 4 октября, 07:19

Updated 4 октября, 07:19

У мальчика в Ирбите во время рождения случился инсульт

У мальчика в Ирбите во время рождения случился инсульт

4 октября 2024, 07:17
Фото: 1MI
В многодетной семье в Ирбите родился мальчик, который при рождении перенес инсульт. Ребенок появился на свет еще в 2017 году.

Врачи сумели спасти ребенка, однако ему были диагностированы серьезные заболевания, в том числе ДЦП. По словам мамы ребенка, после родов ей не привезли его в палату, из-за чего женщина стала волноваться.

Через некоторое время ей сообщили, что мальчика подключили к ИВЛ из-за скопления воздуха за грудиной. Ему диагностировали инсульт, а через год выявили ДЦП, пишет Ура.ру.

Кроме вышеуказанных диагнозов у новорожденного была обнаружена частичная атрофия зрительного нерва, которая означает снижение способности фокусироваться на предметах. Благодаря работе родителей к семи годам мальчик умеет ходить, а также у него стала лучше речевая активность.

Сейчас ребенку необходимо продолжать реабилитацию, однако ее стоимость превышает 400 тысяч рублей.

Напомним, 9 сентября 2024 года в Екатеринбурге в больнице умер новорожденный ребенок, который родился месяц назад.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Ребенок#Свердловская область#Здоровье#Лечение#Медицина#Ирбит#Многодетная семья#Реабилитация#Инсульт#ДЦП#Диагноз#Екатеринбург
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