У мальчика в Ирбите во время рождения случился инсульт

Posted 4 октября, 07:17
Published 4 октября, 07:17
Modified 4 октября, 07:19
Updated 4 октября, 07:19
Врачи сумели спасти ребенка, однако ему были диагностированы серьезные заболевания, в том числе ДЦП. По словам мамы ребенка, после родов ей не привезли его в палату, из-за чего женщина стала волноваться.
Через некоторое время ей сообщили, что мальчика подключили к ИВЛ из-за скопления воздуха за грудиной. Ему диагностировали инсульт, а через год выявили ДЦП, пишет Ура.ру.
Кроме вышеуказанных диагнозов у новорожденного была обнаружена частичная атрофия зрительного нерва, которая означает снижение способности фокусироваться на предметах. Благодаря работе родителей к семи годам мальчик умеет ходить, а также у него стала лучше речевая активность.
Сейчас ребенку необходимо продолжать реабилитацию, однако ее стоимость превышает 400 тысяч рублей.
Напомним, 9 сентября 2024 года в Екатеринбурге в больнице умер новорожденный ребенок, который родился месяц назад.
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