«Уралстроймонтаж» оспаривает включение в реестр недобросовестных поставщиков

Posted 4 октября, 13:14
Published 4 октября, 13:14
Modified 4 октября, 13:16
Updated 4 октября, 13:16
Спор возник из-за миллиардного проекта по реконструкции путепровода на Циолковского и дороги на Октябрьской Революции в Нижнем Тагиле. «Уралстроймонтаж» не завершил работы в срок, и городские власти расторгли контракт.
ФАС включила компанию в РНП, посчитав, что она проявила недобросовестность. Арбитражный суд первой инстанции поддержал позицию ФАС, заявив, что «Уралстроймонтаж» не предоставил доказательств объективных причин, которые помешали исполнению контракта.
Владелец компании «Уралстроймонтаж», Алексей Голященко, считает решение ФАС незаконным. Он также оспаривает договор на завершение работ, заключенный с МУП «Тагилдорстрой». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Реконструкция дорог в Нижнем Тагиле проводилась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мэрия расторгнет контракт на ремонт моста по улице Космонавтов.
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