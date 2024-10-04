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Posted 4 октября, 11:16

Published 4 октября, 11:16

Modified 4 октября, 11:18

Updated 4 октября, 11:18

В Екатеринбурге на крыше многоэтажного дома нашли плачущую девочку

В Екатеринбурге на крыше многоэтажного дома нашли плачущую девочку. Видео

4 октября 2024, 11:16
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на крыше многоэтажного дома нашли плачущую девочку

В Екатеринбурге на крыше дома на улице Восточной, 7а жители обнаружили плачущую девушку.

Очевидцы вызвали скорую помощь и службу спасения.

Один из жильцов этого дома залез на крышу. Он общается с ней.

Через какое-то время, до приезда медиков, мужчина уговорил подростка спуститься вниз, — пишет «Злой Екатеринбург».

Что случилось у девочки, неизвестно.

Ранее подросток ездил на «Жигулях» без прав в Каменске-Уральском.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Ребенок#Екатеринбург#Инцидент
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