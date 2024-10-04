В Екатеринбурге олимпийский чемпион помог задержть сбежавшего из суда мужчину

Posted 4 октября, 10:20
Published 4 октября, 10:20
Modified 4 октября, 10:20
Updated 4 октября, 10:20
Егор отметил, что в прошлом он сам работал в полиции. Он посчитал ситуацию неправильной и остановился, чтобы помочь. Женщину чемпион оттащил. Она оказалась женой того, кого пытались задержать.
По словам Егора, полицейский забыл наручники, но у него были в машине со времен работы в органах. Пока мужчина ходил за ними, женщина снова накинулась на полицейского. Тогда чемпион снова ее оттащил и пригрозил, что он будет задержана.
После этого мужчину вернули в суд, пишет ЕАН. Полицейский рассказал, что мужчину судят за то, что он пьяным задавил человека на автомобиле, а теперь пытается избежать суда.
Ранее в Арамиле водитель сбила девушку на велосипеде.
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