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Posted 4 октября, 10:20

Published 4 октября, 10:20

Modified 4 октября, 10:20

Updated 4 октября, 10:20

В Екатеринбурге олимпийский чемпион помог задержть сбежавшего из суда мужчину

В Екатеринбурге олимпийский чемпион помог задержть сбежавшего из суда мужчину

4 октября 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге олимпийский чемпион Егор Мехонцев помог полицейскому задержать мужчину, сбежавшего из суда. По его словам, он ехал мимо суда и увидел, что на асфальте полицейские борются с мужчиной. При этом сверху на стража правопорядка прыгала женщина и пыталась помешать задержанию.

Егор отметил, что в прошлом он сам работал в полиции. Он посчитал ситуацию неправильной и остановился, чтобы помочь. Женщину чемпион оттащил. Она оказалась женой того, кого пытались задержать.

По словам Егора, полицейский забыл наручники, но у него были в машине со времен работы в органах. Пока мужчина ходил за ними, женщина снова накинулась на полицейского. Тогда чемпион снова ее оттащил и пригрозил, что он будет задержана.

После этого мужчину вернули в суд, пишет ЕАН. Полицейский рассказал, что мужчину судят за то, что он пьяным задавил человека на автомобиле, а теперь пытается избежать суда.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Суд#Криминал#Задержание#Чемпион#Екатеринбург
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