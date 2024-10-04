tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 15:50

Published 4 октября, 15:50

Modified 4 октября, 15:52

Updated 4 октября, 15:52

В Екатеринбурге произошло еще одно отравление после ужина в «Жизньмарт»

В Екатеринбурге произошло еще одно отравление после ужина в «Жизньмарт»

4 октября 2024, 15:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 14-летний подросток поел роллов из «Жизньмарта» и попал в больницу с отравлением.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 октября. У подростка после ужина роллами начали проявляться симптомы отравления: рвота, диарея, высокая температура, пишет Е1.

Родители отвезли ребенка в больницу, где ему выписали необходимое лечение и взяли анализы.

В сети магазинов сообщили, что изъяли всю подобную продукцию и пообещали разобраться в ситуации. В Роспотребнадзоре сообщили, что будут ждать результатов обследования, чтобы вынести соответствующее решение.

Напомним, что сеть магазинов «Жизньмарт» не только притягивает кишечные инфекции, летом 2024 года отравилось 12 человек, но и молодых грабителей, которые не стесняются грабить магазин за магазином.

В Екатеринбурге неизвестный фальшивыми деньгами расплачивается в «ЖизньМарте»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге мужчина поел и умерВ Екатеринбурге арестована директор столовой, которая обеспечивала едой 19 школВ Екатеринбурге начали работать пункты вакцинации в ТЦ
#Вадим Бредников#Общество#Больница#Еда#Свердловская область#Роспотребнадзор#Отравление#Кишечная инфекция#Суши#Роллы#Екатеринбург#Рвота#Кишечная палочка#Жизньмарт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика