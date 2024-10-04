В Екатеринбурге произошло еще одно отравление после ужина в «Жизньмарт»

Posted 4 октября, 15:50
Published 4 октября, 15:50
Modified 4 октября, 15:52
Updated 4 октября, 15:52
Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 октября. У подростка после ужина роллами начали проявляться симптомы отравления: рвота, диарея, высокая температура, пишет Е1.
Родители отвезли ребенка в больницу, где ему выписали необходимое лечение и взяли анализы.
В сети магазинов сообщили, что изъяли всю подобную продукцию и пообещали разобраться в ситуации. В Роспотребнадзоре сообщили, что будут ждать результатов обследования, чтобы вынести соответствующее решение.
Напомним, что сеть магазинов «Жизньмарт» не только притягивает кишечные инфекции, летом 2024 года отравилось 12 человек, но и молодых грабителей, которые не стесняются грабить магазин за магазином.
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