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Posted 4 октября, 12:07

Published 4 октября, 12:07

Modified 4 октября, 12:09

Updated 4 октября, 12:09

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт моста на улице Циолковского

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт моста на улице Циолковского

4 октября 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мост на Циолковского
Продолжаются реконструкционные работы на мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. 4 октября 2024 года «Тагилдорстрой» заканчивает работы на начальном этапе, которые не сделала прежняя стройкомпания «Уралстроймонтаж».

Так, строители укрепляют откос около путепровода. Его сделали более ровным, положили георешетку, которую заполнят грунтом и засеивать травой. Около моста откосы были сделаны не полностью, вследствие чего во время работы один из них повредило во время ливней, рассказали в пресс-службе нижнетагильской мэрии.

В настоящее время еще не закончена реставрация на межпутевом промежутке на трамвайном участке дороги на мосту. Когда заказчик предоставит материалы, рабочие закончат укладывать брусчатую дорогу.

На участке следующего этапа укладываются линии оптоволоконной связи. На 3 этапе ремонт идет согласно графику: обустраиваются дороги от Газетной улицы до проспекта Ленина, формируется основание дороги между проспектами Ленина и Строителей.

Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле частично открылось транспортное движение по Октябрьской Революции.

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