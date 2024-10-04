В Нижнем Тагиле продолжается ремонт моста на улице Циолковского

Так, строители укрепляют откос около путепровода. Его сделали более ровным, положили георешетку, которую заполнят грунтом и засеивать травой. Около моста откосы были сделаны не полностью, вследствие чего во время работы один из них повредило во время ливней, рассказали в пресс-службе нижнетагильской мэрии.