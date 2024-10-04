В Нижнем Тагиле продолжается ремонт моста на улице Циолковского

Posted 4 октября, 12:07
Published 4 октября, 12:07
Modified 4 октября, 12:09
Updated 4 октября, 12:09
Так, строители укрепляют откос около путепровода. Его сделали более ровным, положили георешетку, которую заполнят грунтом и засеивать травой. Около моста откосы были сделаны не полностью, вследствие чего во время работы один из них повредило во время ливней, рассказали в пресс-службе нижнетагильской мэрии.
В настоящее время еще не закончена реставрация на межпутевом промежутке на трамвайном участке дороги на мосту. Когда заказчик предоставит материалы, рабочие закончат укладывать брусчатую дорогу.
На участке следующего этапа укладываются линии оптоволоконной связи. На 3 этапе ремонт идет согласно графику: обустраиваются дороги от Газетной улицы до проспекта Ленина, формируется основание дороги между проспектами Ленина и Строителей.
Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле частично открылось транспортное движение по Октябрьской Революции.
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