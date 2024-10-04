В Нижнем Тагиле проверят дороги на дефекты и колеи

Posted 4 октября, 11:11
Published 4 октября, 11:11
Modified 4 октября, 11:13
Updated 4 октября, 11:13
Работы будут производиться за счет средств местного бюджета. Перечень дорог уже определен в документации. Всего их общая протяженность, в том числе деревнях и селах, составляет 780,7 тысячи метров. Полной диагностике подлежит 31 тысяча метров полотна.
Согласно техзаданию, специалисты должны проверить продольную ровность покрытия, наличие дефектов, колейности, геометрические параметры, прочность, коэффициент сцепления автомобиля с полотном. Для этого при благоприятных погодных условиях и полном отсутствии снежного покрова будет использоваться передвижная лаборатория, выяснила редакция TagilCity.ru.
Результаты диагностики необходимо предоставить заказчику, в СЗГХ Нижнего Тагила, не позднее 40 дней после заключения договора.
Ранее стало известно, что, а Руднике сделают временные дороги к участкам многодетных семей.
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