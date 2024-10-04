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Posted 4 октября, 16:07

Published 4 октября, 16:07

Modified 4 октября, 16:09

Updated 4 октября, 16:09

В Свердловской области объявлено несколько метеорологических предупреждений

В Свердловской области объявлено несколько метеорологических предупреждений

4 октября 2024, 16:07
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях и возможных лесных пожарах.

Режим неблагоприятных метеорологических условий, объявленный с 4 по 6 октября, означает, что скорость ветра будет слишком низкой, чтобы быстро рассеивать вредные выбросы от заводов и автомобилей, сообщают в Уральском гидрометеоцентре.

Кроме того, синоптики предупреждают о возможных лесных пожарах с 5 по 7 октября на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

А ночью 5 октября в Пермском крае ожидаются заморозки до -5 градусов.

Напомним, что с 4 по 6 октября в Свердловской области, помимо повышенного содержания вредных веществ в воздухе, ожидаются сильные магнитные бури.

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