В Свердловской области объявлено несколько метеорологических предупреждений

Posted 4 октября, 16:07
Published 4 октября, 16:07
Modified 4 октября, 16:09
Updated 4 октября, 16:09
Режим неблагоприятных метеорологических условий, объявленный с 4 по 6 октября, означает, что скорость ветра будет слишком низкой, чтобы быстро рассеивать вредные выбросы от заводов и автомобилей, сообщают в Уральском гидрометеоцентре.
Кроме того, синоптики предупреждают о возможных лесных пожарах с 5 по 7 октября на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
А ночью 5 октября в Пермском крае ожидаются заморозки до -5 градусов.
Напомним, что с 4 по 6 октября в Свердловской области, помимо повышенного содержания вредных веществ в воздухе, ожидаются сильные магнитные бури.
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