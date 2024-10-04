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Posted 4 октября, 10:41

Published 4 октября, 10:41

Modified 4 октября, 10:43

Updated 4 октября, 10:43

В Свердловской области произошёл очередной массовый мор рыбы

В Свердловской области произошёл очередной массовый мор рыбы

4 октября 2024, 10:41
Фото: «Наш Большой Исток»
В Верхней Сысерти обнаружено огромное число мертвых лещей.

Рыб выбросило на берег в Верхней Сысерти. Об этом сообщается в паблике «Наш Большой Исток» в соцсети Вконтакте.

Ситуация с массовой гибелью рыбы здесь происходит не впервые. Природоохранная прокуратура организовала надзорные мероприятия, однако о результатах жителей не проинформировали.

Местные рыбаки уверены, что мор рыбы происходит из-за сброса канализации.

Ранее кучи мертвых рыб найдены около Рефтинского водохранилища в Свердловской области.

Тела мертвых животных найдены на окраине Екатеринбурга
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Гибель#Рыба#Екатеринбург#Инцидент
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