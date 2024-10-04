В Свердловской области ребенок на продленке упал с перил и попал в больницу

Posted 4 октября, 13:50
Published 4 октября, 13:50
Modified 4 октября, 14:12
Updated 4 октября, 14:12
Инцидент случился 1 октября в школе №14. Ребенок, находившийся в группе продленного дня, вышел из кабинета и стал кататься на перилах. В какой-то момент ранец перевесил, и он сорвался вниз с высоты 1,5 метра.
Ребенка госпитализировали.
Прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить подробности произошедшего. В случае выявления нарушений со стороны школы, будут приняты меры, сообщает ведомство.
Проверку также начал Следственный комитет.
Ранее ребенок в детском саду в Кушве получил травму головы во время игры.
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