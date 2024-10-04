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Posted 4 октября, 13:50

Published 4 октября, 13:50

Modified 4 октября, 14:12

Updated 4 октября, 14:12

В Свердловской области ребенок на продленке упал с перил и попал в больницу

В Свердловской области ребенок на продленке упал с перил и попал в больницу

4 октября 2024, 13:50
Фото: 1MI
В Североуральском поселке Калья 2-классник получил травму, скатываясь по перилам лестницы.

Инцидент случился 1 октября в школе №14. Ребенок, находившийся в группе продленного дня, вышел из кабинета и стал кататься на перилах. В какой-то момент ранец перевесил, и он сорвался вниз с высоты 1,5 метра.

Ребенка госпитализировали.

Прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить подробности произошедшего. В случае выявления нарушений со стороны школы, будут приняты меры, сообщает ведомство.

Проверку также начал Следственный комитет.

Ранее ребенок в детском саду в Кушве получил травму головы во время игры.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Травма#Дети#Екатеринбург#Инцидент
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