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Posted 4 октября, 15:29

Published 4 октября, 15:29

Modified 4 октября, 15:31

Updated 4 октября, 15:31

В Свердловской области выгоняют из квартиры родителей с ребенком-инвалидом

В Свердловской области выгоняют из квартиры родителей с ребенком-инвалидом

4 октября 2024, 15:29
Фото: Изображение Midjourney
Администрация в Богдановиче выгоняет врача местной больницы с ребенком-инвалидом из служебной квартиры.

Семья Артамоновых переехала на Урал 9 лет назад. Глава семейства Олег работал в местной ЦГБ оперирующим ортопедом. Больница выделила им двухкомнатную квартиру, которая позволяет удовлетворить потребности ребенка-инвалида, сообщает URA.RU.

Однако из-за бюрократических проволочек Олег был трудоустроен в больницу весьма странным способом, из-за этого он не получал положенные врачам выплаты в полном размере. С руководством больницы договориться не удалось, Олег уволился.

Сразу после увольнения администрация потребовала освободить жилье и предложила взамен тесную однушку на окраине города, но такая квартира и ее расположение не приспособлены для ребенка-инвалида.

Чиновники обратились в суд для выселения семьи из квартиры.

Напомним, что в Екатеринбурге банк пытается выселить из единственного жилья семью бойца СВО из-за долгов.

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