В Свердловской области выгоняют из квартиры родителей с ребенком-инвалидом

Posted 4 октября, 15:29
Published 4 октября, 15:29
Modified 4 октября, 15:31
Updated 4 октября, 15:31
Семья Артамоновых переехала на Урал 9 лет назад. Глава семейства Олег работал в местной ЦГБ оперирующим ортопедом. Больница выделила им двухкомнатную квартиру, которая позволяет удовлетворить потребности ребенка-инвалида, сообщает URA.RU.
Однако из-за бюрократических проволочек Олег был трудоустроен в больницу весьма странным способом, из-за этого он не получал положенные врачам выплаты в полном размере. С руководством больницы договориться не удалось, Олег уволился.
Сразу после увольнения администрация потребовала освободить жилье и предложила взамен тесную однушку на окраине города, но такая квартира и ее расположение не приспособлены для ребенка-инвалида.
Чиновники обратились в суд для выселения семьи из квартиры.
Напомним, что в Екатеринбурге банк пытается выселить из единственного жилья семью бойца СВО из-за долгов.
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