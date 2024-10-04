В Тагиле почти завершено благоустройство большого двора на улице Красноармейской

Posted 4 октября, 16:30
Published 4 октября, 16:30
Modified 4 октября, 16:32
Updated 4 октября, 16:32
Работы около дома №78 проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Здесь появятся совершенно новые площадки — детская и спортивная, монтаж оборудования уже завершен.
Во дворе будет проведено озеленение.
Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и активному участию неравнодушных жителей совсем скоро мы откроем эту обновленную территорию, — сообщил Владислав Пинаев.
В Нижнем Тагиле завершены работы по восстановлению монумента строителям, участвовавшим в ВОВ.
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