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Posted 4 октября, 16:30

Published 4 октября, 16:30

Modified 4 октября, 16:32

Updated 4 октября, 16:32

На улице Красноармейской в Тагиле завершается благоустройство большого двора

В Тагиле почти завершено благоустройство большого двора на улице Красноармейской

4 октября 2024, 16:30
Фото: 1MI

На улице Красноармейской в Тагиле завершается благоустройство большого двора

На финишную прямую вышло благоустройство дворовой территории на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле. Рабочие уже высаживают деревья.

Работы около дома №78 проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Здесь появятся совершенно новые площадки — детская и спортивная, монтаж оборудования уже завершен.

Во дворе будет проведено озеленение.

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и активному участию неравнодушных жителей совсем скоро мы откроем эту обновленную территорию, — сообщил Владислав Пинаев.

В Нижнем Тагиле завершены работы по восстановлению монумента строителям, участвовавшим в ВОВ.

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