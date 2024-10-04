«Вам придется потерпеть»: в центре Нижнего Тагила снова нет горячей воды и отопления

Posted 4 октября, 14:35
Published 4 октября, 14:35
Modified 4 октября, 14:37
Updated 4 октября, 14:37
Теплоснабжение пропало в квартирах тагильчан рано утром, но заранее их об этом не уведомили. После общения с представителем управляющей компании выяснилось, что специалисты НТ МУП «Тагилэнерго» приняли решение провести ремонтные работы. Корреспондент TagilCity.ru позвонил в диспетчерскую компании, где получил следующий ответ:
Мы только что дали телефонограмму в вашу УК. Предварительно 3 дня у вас не будет ни горячей воды, ни отопления. Придется немножечко потерпеть. Проводим ремонтно-восстановительные работы.
При этом, как рассказали сами жильцы одного из домов, 17 сентября у них уже пропадала горячая вода без предупреждения.
Тогда обещали дать в воскресенье, 22 сентября, в 8 вечера. Естественно ничего не дали. В понедельник я звонила диспетчеру, сказали, что дадут сегодня в 8 вечера. И снова ложь. Самое интересное, что в выходные никто не проводил никаких работ ни на одном из участков «раскопок» по Октябрьской революции, — рассказала тагильчанка.
В тот период уже установилась холодная и ветреная погода. В понедельник, 23 сентября, стартовал отопительный сезон, однако горожане продолжали замерзать.
У меня вся семья заболела, дома холодина. Звоню им во вторник, 24-го, спрашиваю: «Вчера обещали дать, почему обманываете?». Мне говорят, что место протечки до сих пор устанавливается. Конечно, оно будет устанавливаться и устанавливаться. Работников-то на месте почти не бывает! Как плавали трубы в воде с 17 числа, так неделю и «устанавливали» причину, — продолжает жительница Октябрьской революции.
К вечеру того же дня горячая, но грязная вода поступила в жилые дома. Отопление дали через сутки после этого. Проблема вернулась в октябре и остается надеяться, что сроки, указанные в объявлении, будут верны и на этот раз тагильчан не обманут.
Больше всего боюсь, что зимой ситуация будут повторяться. Центральная городская улица больше года раскопана и сколько бы не обещали, что ее откроют в октябре, потом до конца года, только продолжают переносить дату завершения работ. Пыль столбом, периодически дышать просто нечем, если еще учесть «душок» с предприятий. Сколько можно над нами издеваться, — задается вопросом женщина.
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