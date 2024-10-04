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Posted 4 октября, 05:35

Published 4 октября, 05:35

Modified 4 октября, 05:37

Updated 4 октября, 05:37

Вандалы разбили теплую остановку в Екатеринбурге

Вандалы разбили теплую остановку в Екатеринбурге

4 октября 2024, 05:35
Фото: «КП-Екатеринбург»
В Екатеринбурге злоумышленники повредили стекло в закрытой трамвайной остановке, которая находится около станции метрополитена «Уралмаш». Инцидент произошел 3 октября 2024 года.

В результате действий неизвестных оказалось повреждено стекло раздвижных дверей. Осколки оказались на ступеньках, пишет «КП-Екатеринбург».

Личности хулиганов на данный момент неизвестны.

Напомним, в Нижнем Тагиле компания подростков разбила светофор и бросила на железную дорогу самокат.

Вскоре стало известно, что эти дети воспитываются в неблагополучных семьях. С ними и их родителями был проведен профилактический разговор.

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