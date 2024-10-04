Вашему огромному чесноку позавидуют соседи: грядку осенью подкармливаем только так

Posted 4 октября, 10:41
Published 4 октября, 10:41
Modified 4 октября, 10:43
Updated 4 октября, 10:43
Для посадки чеснока выберите солнечное место, где свет будет падать на грядку не менее 6–8 часов в день. Чеснок предпочитает умеренно кислые или нейтральные почвы (pH 6,0–7,0). Если почва слишком кислая, ее стоит известковать. Лучше всего для этих целей подходит древесная зола.
Озимый чеснок удивит урожаем, если внести при перекопке грядки древесную золу. На квадратный метр почвы нужно брать примерно два стакана золы, — утверждают эксперты портала «Белновости».
Почву можно посыпать золой и после посадки, однако добавлять золу непосредственно в лунки не стоит — она может обжечь корешки растения.
Чеснок лучше растет на рыхлых почвах, поэтому тяжелые глинистые почвы необходимо улучшать с помощью перегноя, смешанного с песком. Зола сама по себе является удобрением, однако дополнительно можно внести перепревший навоз или компост из расчета 5-10 кг на 1 кв. м.
После внесения удобрений тщательно перемешайте почву с помощью грабель или лопаты. Грядку надо перекопать на глубину 20-25 сантиметров. Это позволит улучшить воздухопроницаемость и структуру почвы. Чеснок лучше всего сажать на грядках шириной 90 см. Высота грядки может варьироваться, но главное — обеспечить хорошие условия для роста и дренажа. Оставьте между грядками проход шириной около 40 см, чтобы обеспечить доступ к растениям.
Чеснок высаживают в конце сентября — начале ноября, когда температура почвы опускается до 10 градусов Цельсия. Рекомендуется сажать зубчики на глубину 5-7 см с расстоянием между ними 10-15 см. После посадки нужно укрыть грядки слоем мульчи (сено, солома или листья). Это поможет предотвратить замерзание почвы и подавит рост сорняков.
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