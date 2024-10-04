Вашему огромному чесноку позавидуют соседи: грядку осенью подкармливаем только так

После внесения удобрений тщательно перемешайте почву с помощью грабель или лопаты. Грядку надо перекопать на глубину 20-25 сантиметров. Это позволит улучшить воздухопроницаемость и структуру почвы. Чеснок лучше всего сажать на грядках шириной 90 см. Высота грядки может варьироваться, но главное — обеспечить хорошие условия для роста и дренажа. Оставьте между грядками проход шириной около 40 см, чтобы обеспечить доступ к растениям.