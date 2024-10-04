Водитель автомобиля сбила девушку на велосипеде в Арамиле

Posted 4 октября, 06:37
Published 4 октября, 06:37
Modified 4 октября, 06:39
Updated 4 октября, 06:39
Девушка ехала домой после школы. В этот момент ее сбил автомобиль, который ехал в попутном направлении, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Пострадавшую отвезли в медучреждение. Известно, что за рулем иномарки находилась 43-летняя женщина. По ее словам, ее ослепило солнце, из-за чего она не заметила велосипедистку. Когда свердловчанка почувствовала удар, она остановилась и сразу вышла.
Напомним, 3 октября 2024 года под Полевским водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста.
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