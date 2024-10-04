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Posted 4 октября, 06:37

Published 4 октября, 06:37

Modified 4 октября, 06:39

Updated 4 октября, 06:39

Водитель автомобиля сбила девушку на велосипеде в Арамиле

Водитель автомобиля сбила девушку на велосипеде в Арамиле

4 октября 2024, 06:37
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Арамиле водитель автомобиля Hyundai Creta сбила 17-летнюю девушку на велосипеде на улице Карла Маркса. ДТП случилось 3 октября 2024 года.

Девушка ехала домой после школы. В этот момент ее сбил автомобиль, который ехал в попутном направлении, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пострадавшую отвезли в медучреждение. Известно, что за рулем иномарки находилась 43-летняя женщина. По ее словам, ее ослепило солнце, из-за чего она не заметила велосипедистку. Когда свердловчанка почувствовала удар, она остановилась и сразу вышла.

Напомним, 3 октября 2024 года под Полевским водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста.

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