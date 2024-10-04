Водитель автомобиля сбила девушку на велосипеде в Арамиле

Пострадавшую отвезли в медучреждение. Известно, что за рулем иномарки находилась 43-летняя женщина. По ее словам, ее ослепило солнце, из-за чего она не заметила велосипедистку. Когда свердловчанка почувствовала удар, она остановилась и сразу вышла.