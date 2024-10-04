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Posted 4 октября, 03:16

Published 4 октября, 03:16

Modified 4 октября, 03:18

Updated 4 октября, 03:18

Женщина кидалась камнями в подростков в Екатеринбурге во время ссоры

Женщина кидалась камнями в подростков в Екатеринбурге во время ссоры

4 октября 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошел конфликт между женщиной и компанией подростков. Инцидент случился на улице Репина.

Как рассказали школьники, сын этой женщины бросал в них камни. Школьники попросили его мать успокоить хулигана, но она тоже разозлилась, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В какой-то момент екатеринбурженка сама стала бросаться камнями и порвала сумку одному из юношей.

Напомним, в Екатеринбурге две женщины накинулись на девушку из-за ее собаки, гулявшей без намордника. По их словам, из-за этого они испытали стресс.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Женщина#Подростки#ЧП#Конфликт#18+#Екатеринбург#Инцидент
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