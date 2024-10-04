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Posted 4 октября, 04:35

Published 4 октября, 04:35

Modified 4 октября, 04:37

Updated 4 октября, 04:37

Женщина в Екатеринбурге лишилась иномарки из-за долга по ЖКХ более 1,8 млн

Женщина в Екатеринбурге лишилась иномарки из-за долга по ЖКХ более 1,8 млн

4 октября 2024, 04:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге у предпринимательницы забрали автомобиль Suzuki Grand Vitara из-за задолженности по ЖКХ, которая превысила 1,8 миллиона рублей.

В отношении екатеринбурженки было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга за электроэнергию. Женщина не оплачивала долг, а также не приходила на прием к судебным приставам, рассказали в пресс-службе областного ГУФССП.

В рамках производства у предпринимательницы были арестованы расчетные счета, однако денег на них не хватало для погашения долга. Было принято решение об аресте автомобиля. Его отправили на спецстоянку. Если задолженность не будет устранена, иномарку выставят на торги в «Росимуществе».

Напомним, у жителя Екатеринбурге арестовали автомобиль за долг в размере 418 тысяч.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Электричество#Автомобиль#Долг#ЖКХ#Арест#Приставы#Арест имущества#Екатеринбург
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