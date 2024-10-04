Женщина в Екатеринбурге лишилась иномарки из-за долга по ЖКХ более 1,8 млн

В рамках производства у предпринимательницы были арестованы расчетные счета, однако денег на них не хватало для погашения долга. Было принято решение об аресте автомобиля. Его отправили на спецстоянку. Если задолженность не будет устранена, иномарку выставят на торги в «Росимуществе».