Житель Екатеринбурга во время нападений на банки похитил более 39 млн

Posted 4 октября, 10:28
Published 4 октября, 10:28
Modified 4 октября, 10:30
Updated 4 октября, 10:30
Екатеринбуржец совершил нападения на 12 банковских отделений и украл из них более 29 миллионов рублей. Во время налетов он угрожал сотрудникам оружием, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Также перед нападениями мужчина в качестве маскировки отращивал бороду и использовал очки с затемненными стеклами и маску. Весной 2023 года он был задержан.
В отношении него возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы отправлены в суд.
Напомним, в Екатеринбурге компания школьников напала на сотрудницу магазина с ножом, требуя деньги. Когда одного из них задержали, он заявил, что они хотели пошутить.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14