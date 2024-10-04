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Posted 4 октября, 10:28

Published 4 октября, 10:28

Modified 4 октября, 10:30

Updated 4 октября, 10:30

Житель Екатеринбурга во время нападений на банки похитил более 39 млн

Житель Екатеринбурга во время нападений на банки похитил более 39 млн

4 октября 2024, 10:28
Фото: 1MI
Мужчина из Екатеринбурга обвиняется в разбойных нападениях на банки и хищении нескольких десятков миллионов рублей. Преступления происходили с 2015 по 2023 годы.

Екатеринбуржец совершил нападения на 12 банковских отделений и украл из них более 29 миллионов рублей. Во время налетов он угрожал сотрудникам оружием, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Также перед нападениями мужчина в качестве маскировки отращивал бороду и использовал очки с затемненными стеклами и маску. Весной 2023 года он был задержан.

В отношении него возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы отправлены в суд.

Напомним, в Екатеринбурге компания школьников напала на сотрудницу магазина с ножом, требуя деньги. Когда одного из них задержали, он заявил, что они хотели пошутить.

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