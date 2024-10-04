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Posted 4 октября, 10:03

Published 4 октября, 10:03

Modified 4 октября, 10:05

Updated 4 октября, 10:05

Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные очереди в метро

Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные очереди в метро

4 октября 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney
На одной из станций метро в Екатеринбурге каждое утро происходит затор.

Жители столицы Урала высказывают недовольство из-за заторов на станции «Проспект Космонавтов». По словам местных жителей, такая ситуация повторяется ежедневно, когда люди едут на работу и учебу.

Люди подолгу стоят в заторах, чтобы купить жетоны в терминале. Однако он уже около года работает через раз. Он часто не принимает деньги, пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В мэрии рассказали, что один терминал работает, а второй отправлен на доработку. С января он будет продавать куар-коды для поездок.

Ранее жители Екатеринбурга жаловались на огромные очереди в травмпункте.

На улицу в Екатеринбурге вывели людей из травмпункта с огромными очередями
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Метро#Екатеринбург#Инцидент#Станция метро
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