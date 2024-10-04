Жители Нижнего Тагила назвали своих любимых учителей

Posted 4 октября, 09:10
Published 4 октября, 09:10
Modified 4 октября, 09:12
Updated 4 октября, 09:12
Так, 15 процентов опрошенных тагильчан в ответ на вопрос о предмете, который вел любимый учитель в школе, назвали русский язык и литературу. 12 процентов респондентов назвали математику, а 11 процентов — историю, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе сервиса SuperJob.
Восемь процентов горожан отдали предпочтение учителям начальной школы. По словам семи процентов опрошенных жителей, их любимые преподаватели вели естественные науки или иностранный язык. Пять процентов тагильчан положительно отзывались об учителях физики или географии. Один процент горожан рассказал, что любимыми педагогами были учителя ОБЖ, музыки или ИЗО.
Женщинам чаще нравятся учителя, которые преподают русский язык и биологию, а мужчины — преподавателей точных наук. У одного из восьми опрошенных респондентов нет любимого преподавателя.
26 процентов опрошенных жителей города любят День учителя, 32 процентам он нравится. Четыре человека из 10 относятся к этому празднику нейтрально. 62 процента тагильчан старше 45 лет относятся ко Дню учителя положительно. Аналогичное отношение к этой дате у 65 процентов родителей детей школьного возраста.
Напомним, родители учеников в Нижнем Тагиле негативно отнеслись к предложению сократить школьное обучение.
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