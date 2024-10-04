Жители Нижнего Тагила назвали своих любимых учителей

Восемь процентов горожан отдали предпочтение учителям начальной школы. По словам семи процентов опрошенных жителей, их любимые преподаватели вели естественные науки или иностранный язык. Пять процентов тагильчан положительно отзывались об учителях физики или географии. Один процент горожан рассказал, что любимыми педагогами были учителя ОБЖ, музыки или ИЗО.