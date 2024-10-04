Жители Свердловской области стали в два раза больше пользоваться Telegram

Posted 4 октября, 08:45
Published 4 октября, 08:45
Modified 4 октября, 08:47
Updated 4 октября, 08:47
Активность жителей региона также увеличилась в VK, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 16%. В ответ на набор популярности этих сервисов российский оператор МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.
Согласно данным аналитиков на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов свердловчане тратят в VK (16,7%), в сравнении с аналогичным периодом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 2,2 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост. Если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 5,4% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 11,5%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.
В то же время на TikTok сейчас приходится 5,3% мобильного интернета. В Свердловской области с августа 2022 года его доля сократилась на 3,5 процентных пункта. Еще 6,3% принадлежат «Кинопоиску» (рост на 0,6 п. п.), а 2% — занимает WhatsApp (рост на 0,7 п. п.). Популярность «Одноклассников» у свердловчан снижается — за год доля соцсети в структуре потребления упала до 1,6% (снижение на 0,4 п. п.). Также порядка четверти объема мобильного интернета сегодня — это различный трафик в веб-браузерах пользователей.
Чтобы мобильная сеть справлялась с возрастающей нагрузкой, специалисты МегаФона модернизировали свою транспортную инфраструктуру. Так, пропускная способность прямых стыков c Telegram выросла еще на 14%, а с VK — на 12%.
Мы внимательно следим за трендами потребления и оперативно реагируем на запросы наших абонентов. VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть, — пояснил директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.
Увеличение пропускной способности позволило равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть и повысить качество пользовательского опыта. Теперь сервисы работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео и улучшилось качество потокового контента.