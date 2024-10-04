Жители Свердловской области стали в два раза больше пользоваться Telegram

В то же время на TikTok сейчас приходится 5,3% мобильного интернета. В Свердловской области с августа 2022 года его доля сократилась на 3,5 процентных пункта. Еще 6,3% принадлежат «Кинопоиску» (рост на 0,6 п. п.), а 2% — занимает WhatsApp (рост на 0,7 п. п.). Популярность «Одноклассников» у свердловчан снижается — за год доля соцсети в структуре потребления упала до 1,6% (снижение на 0,4 п. п.). Также порядка четверти объема мобильного интернета сегодня — это различный трафик в веб-браузерах пользователей.