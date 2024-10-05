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Posted 5 октября, 08:19

Published 5 октября, 08:19

Modified 5 октября, 08:21

Updated 5 октября, 08:21

В Каменске-Уральском ограбили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны

97-летний ветеран ВОВ из Каменска-Уральского стал жертвой ограбления

5 октября 2024, 08:19
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском ограбили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Преступник выхватил из рук 97-летнего мужчины, ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла, сумку с деньгами и документами. Нападение произошло в Каменске-Уральском.

Пенсионер сам обратился в полицию и сообщил о факте ограбления на улице, информирует пресс-служба УМВД Свердловской области.

По словам пенсионера, неизвестный неожиданно набросился на него, выхватил сумку, где находились документы и небольшая сумма денег. По горячим следам оперативники задержали подозреваемого 1979 года рождения, вора-рецидивиста с большим стажем, который ранее также был судим за организацию наркопритона.

Преступник во всем сознался и объяснил, что в момент ограбления был пьян. Похищенную у пенсионера тысячу он также потратил на алкоголь. Полицейские возбудили уголовное дело — отвечать злоумышленнику придется по статье «Грабеж».

Ранее в Екатеринбурге подростки ограбили магазин «ЖизньМарт».

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