97-летний ветеран ВОВ из Каменска-Уральского стал жертвой ограбления

По словам пенсионера, неизвестный неожиданно набросился на него, выхватил сумку, где находились документы и небольшая сумма денег. По горячим следам оперативники задержали подозреваемого 1979 года рождения, вора-рецидивиста с большим стажем, который ранее также был судим за организацию наркопритона.