97-летний ветеран ВОВ из Каменска-Уральского стал жертвой ограбления

Posted 5 октября, 08:19
Published 5 октября, 08:19
Modified 5 октября, 08:21
Updated 5 октября, 08:21
Пенсионер сам обратился в полицию и сообщил о факте ограбления на улице, информирует пресс-служба УМВД Свердловской области.
По словам пенсионера, неизвестный неожиданно набросился на него, выхватил сумку, где находились документы и небольшая сумма денег. По горячим следам оперативники задержали подозреваемого 1979 года рождения, вора-рецидивиста с большим стажем, который ранее также был судим за организацию наркопритона.
Преступник во всем сознался и объяснил, что в момент ограбления был пьян. Похищенную у пенсионера тысячу он также потратил на алкоголь. Полицейские возбудили уголовное дело — отвечать злоумышленнику придется по статье «Грабеж».
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