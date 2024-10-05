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Posted 5 октября, 10:48

Published 5 октября, 10:48

Modified 5 октября, 10:50

Updated 5 октября, 10:50

В ДТП на ЕКАД под Верхней Пышмой погибла женщина

Авария на ЕКАД под Верхней Пышмой унесла жизнь пассажирки Cherry Tiggo

5 октября 2024, 10:48
Фото: ГАИ Свердловской области

В ДТП на ЕКАД под Верхней Пышмой погибла женщина

В свердловском ГАИ рассказали подробности аварии с перевернувшимся автомобилем на ЕКАД недалеко от Верхней Пышмы.

Водитель китайского кроссовера Cherry Tiggo пошел на обгон, несмотря на запрещающий знак и сплошную линию разметки, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Газелью», сообщает пресс-служба свердловского ГАИ.

В результате легковой автомобиль перевернулся и встал на крышу. 38-летняя пассажирка машины погибла. Больше в аварии никто не пострадал.

Виновник ДТП, 45-летний мужчина с большим опытом вождения, является злостным нарушителем — к административной ответственности его привлекали 55 раз. В момент аварии и он, и водитель «Газели» были трезвы.

25 сентября в Екатеринбурге на трамвайных путях перевернулся автомобиль с многодетной семьей.

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