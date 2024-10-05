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Posted 5 октября, 12:37

Published 5 октября, 12:37

Modified 5 октября, 12:39

Updated 5 октября, 12:39

Росприроднадзор обвинил «Водоканал» в Березовском в загрязнении воды и воздуха

Березовский «Водоканал» загрязнял природу и скрывал информацию об отходах

5 октября 2024, 12:37
Фото: 1MI

Росприроднадзор обвинил «Водоканал» в Березовском в загрязнении воды и воздуха

В Березовском Росприроднадзор проверил местный «Водоканал» и нашел большое количество экологических нарушений.

Проверка была плановой, по ее итогам инспекторы выдали сразу несколько предписаний, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

В частности, установлено, что предприятие загрязняло реку Березовку, не проводило производственный экологический контроль и занижало сведения о количестве отходов. Кроме того, «Водоканал» бесконтрольно выбрасывал в окружающую среду загрязняющие вещества.

Само предприятие и должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Руководство обязано устранить нарушения в ближайшее время.

В Верхней Сысерти произошел массовый мор рыбы. Местные жители уверены, что это произошло из-за сброса канализационных стоков.

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#Дарья Бобровицкая#Экология#Березовский#МУП "Водоканал"#Окружающая среда#Загрязнение воды#Природа#Росприроднадзор#Екатеринбург#Загрязнение воздуха
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