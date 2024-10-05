Директор екатеринбургской Музкомедии ответил на вопрос о закрытии театра после пожара

Пожар в здании театра произошел в среду, 2 октября. Источник возгорания находился на четвертом этаже, в служебных помещениях. На пожаре погиб технический сотрудник Музкомедии, 58-летний Дмитрий Поликарпов. Мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, однако отравился продуктами горения и позднее скончался в машине скорой помощи. Расходы на похороны администрация театра взяла на себя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания.