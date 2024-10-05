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Posted 5 октября, 11:20

Published 5 октября, 11:20

Modified 5 октября, 11:22

Updated 5 октября, 11:22

Директор екатеринбургской Музкомедии рассказал, закроют ли театр после пожара

Директор екатеринбургской Музкомедии ответил на вопрос о закрытии театра после пожара

5 октября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney

Директор екатеринбургской Музкомедии рассказал, закроют ли театр после пожара

Директор Музкомедии в Екатеринбурге Ян Смоленцев заявил, что все спектакли расписаны до декабря. Учреждение продолжит работать по графику.

Театр является госучреждением, перед началом сезона он прошел процедуру спецприемки, в том числе пожарными. Надзорные органы контролируют ситуацию ежемесячно, также уточнил Смоленцев. Предпосылок к закрытию театра, по его словам, на сегодняшний день нет.

Пожар в здании театра произошел в среду, 2 октября. Источник возгорания находился на четвертом этаже, в служебных помещениях. На пожаре погиб технический сотрудник Музкомедии, 58-летний Дмитрий Поликарпов. Мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, однако отравился продуктами горения и позднее скончался в машине скорой помощи. Расходы на похороны администрация театра взяла на себя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания.

Напомним, что екатеринбургский театр музыкальной комедии горел в этом году дважды. Первый раз пожар начался 27 июня, прямо во время спектакля «Сильва». Сотрудникам удалось быстро справиться с огнем, после чего актеры доиграли представление.

Ранее пожар в Музкомедии прокомментировали в свердловском Минкульте.

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