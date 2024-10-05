Директор екатеринбургской Музкомедии ответил на вопрос о закрытии театра после пожара

Posted 5 октября, 11:20
Published 5 октября, 11:20
Modified 5 октября, 11:22
Updated 5 октября, 11:22
Театр является госучреждением, перед началом сезона он прошел процедуру спецприемки, в том числе пожарными. Надзорные органы контролируют ситуацию ежемесячно, также уточнил Смоленцев. Предпосылок к закрытию театра, по его словам, на сегодняшний день нет.
Пожар в здании театра произошел в среду, 2 октября. Источник возгорания находился на четвертом этаже, в служебных помещениях. На пожаре погиб технический сотрудник Музкомедии, 58-летний Дмитрий Поликарпов. Мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, однако отравился продуктами горения и позднее скончался в машине скорой помощи. Расходы на похороны администрация театра взяла на себя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания.
Напомним, что екатеринбургский театр музыкальной комедии горел в этом году дважды. Первый раз пожар начался 27 июня, прямо во время спектакля «Сильва». Сотрудникам удалось быстро справиться с огнем, после чего актеры доиграли представление.
Ранее пожар в Музкомедии прокомментировали в свердловском Минкульте.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14