«Достойны огромного уважения». Мэр Пинаев поздравил педагогов Тагила с Днем учителя

По словам мэра, Нижний Тагил по праву гордится своими династиями учителей и всегда помнит ветеранов, которые посвятили детям всю свою жизнь. В городе работает немало образовательных учреждений, в которых сложились коллективы настоящих профессионалов, людей, преданных своей профессии.