«Достойны огромного уважения». Мэр Пинаев поздравил педагогов Тагила с Днем учителя

Posted 5 октября, 07:02
Published 5 октября, 07:02
Modified 5 октября, 07:04
Updated 5 октября, 07:04
День учителя в нашей стране всегда отмечают с особой теплотой — ведь речь идет о людях, воспитывающих молодежь, которой совсем скоро предстоит отвечать за судьбу России, отметил Владислав Пинаев в своем поздравлении.
Среди тагильских педагогов немало обладателей почетных званий и высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов профессиональных конкурсов. Достижения учеников также являются показателями вашей успешной работы, — отметил градоначальник.
По словам мэра, Нижний Тагил по праву гордится своими династиями учителей и всегда помнит ветеранов, которые посвятили детям всю свою жизнь. В городе работает немало образовательных учреждений, в которых сложились коллективы настоящих профессионалов, людей, преданных своей профессии.
Накануне, 4 октября, в администрации Нижнего Тагила чествовали лучших учителей. Награды получили 44 педагога.
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