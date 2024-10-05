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Posted 5 октября, 07:02

Published 5 октября, 07:02

Modified 5 октября, 07:04

Updated 5 октября, 07:04

Мэр Тагила Владислав Пинаев поздравил педагогов с Днем учителя

«Достойны огромного уважения». Мэр Пинаев поздравил педагогов Тагила с Днем учителя

5 октября 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney

Мэр Тагила Владислав Пинаев поздравил педагогов с Днем учителя

В субботу, 5 октября, в России отмечают День учителя. К педагогам Нижнего Тагила со словами уважения и благодарности обратился мэр Владислав Пинаев.

День учителя в нашей стране всегда отмечают с особой теплотой — ведь речь идет о людях, воспитывающих молодежь, которой совсем скоро предстоит отвечать за судьбу России, отметил Владислав Пинаев в своем поздравлении.

Среди тагильских педагогов немало обладателей почетных званий и высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов профессиональных конкурсов. Достижения учеников также являются показателями вашей успешной работы, — отметил градоначальник.

По словам мэра, Нижний Тагил по праву гордится своими династиями учителей и всегда помнит ветеранов, которые посвятили детям всю свою жизнь. В городе работает немало образовательных учреждений, в которых сложились коллективы настоящих профессионалов, людей, преданных своей профессии.

Накануне, 4 октября, в администрации Нижнего Тагила чествовали лучших учителей. Награды получили 44 педагога.

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