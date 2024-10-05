Екатеринбуржцы пожаловались на исчезновение из аптек детского лекарства от пневмонии

Posted 5 октября, 13:21
Published 5 октября, 13:21
Modified 5 октября, 13:23
Updated 5 октября, 13:23
Невозможно купить препарат в виде суспензии или таблеток в дозировке для несовершеннолетних. При этом кларитромицин во взрослой дозировке есть в наличии, сообщили Е1 родители заболевших детей.
По словам одной из матерей, она обошла все аптеки в округе и нигде препарата не оказалось. Ей удалось заказать таблетки в одной из аптек, но их пообещали привести лишь через три дня.
Сервис Apteka.ru показывает, что таблетки в детской дозировке есть лишь в нескольких пунктах, суспензии нег нигде. Сеть «Живика» продает «Клариторомицин» в дозировке 250 мг, суспензия также недоступна.
В сентябре в Екатеринбурге в образовательных учреждениях зафиксировали вспышку пневмонии.
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