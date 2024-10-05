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Posted 5 октября, 13:21

Published 5 октября, 13:21

Modified 5 октября, 13:23

Updated 5 октября, 13:23

Из аптек Екатеринбурга пропало детское лекарство от пневмонии

Екатеринбуржцы пожаловались на исчезновение из аптек детского лекарства от пневмонии

5 октября 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney

Из аптек Екатеринбурга пропало детское лекарство от пневмонии

Родители в Екатеринбурге не могут приобрести антибиотик кларитромицин, который врачи выписывают заболевшим пневмонией детям.

Невозможно купить препарат в виде суспензии или таблеток в дозировке для несовершеннолетних. При этом кларитромицин во взрослой дозировке есть в наличии, сообщили Е1 родители заболевших детей.

По словам одной из матерей, она обошла все аптеки в округе и нигде препарата не оказалось. Ей удалось заказать таблетки в одной из аптек, но их пообещали привести лишь через три дня.

Сервис Apteka.ru показывает, что таблетки в детской дозировке есть лишь в нескольких пунктах, суспензии нег нигде. Сеть «Живика» продает «Клариторомицин» в дозировке 250 мг, суспензия также недоступна.

В сентябре в Екатеринбурге в образовательных учреждениях зафиксировали вспышку пневмонии.

252 ребенка в Екатеринбурге заболели пневмонией
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