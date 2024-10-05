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Posted 5 октября, 04:30

Published 5 октября, 04:30

Modified 5 октября, 04:30

Updated 5 октября, 04:30

Кран и раковина блестят словно зеркало: хозяйки выиграли битву с известковым налетом

Кран и раковина блестят словно зеркало: хозяйки выиграли битву с известковым налетом

5 октября 2024, 04:30
Фото: Photo by Tile Merchant Ireland on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Известковый налет образуется из-за отложения минеральных солей, содержащихся в воде, выглядит весьма не эстетично и портит сантехнику. Предлагаем вашему вниманию несколько эффективных методов для удаления этого вида загрязнения.

Сначала промойте раковину и кран чистой водой, чтобы удалить крупные загрязнения и подготовить поверхность для более тщательной очистки. Затем приступайте к приготовлению самодельного чистящего средства на основе самых простых компонентов — обычной поваренной соли и столового уксуса.

Смешайте столовый уксус с мелкой солью до образования густой кашицы и нанесите полученную смесь на мойку. Дайте самодельному средству 20-30 минут, чтобы оно подействовало, а затем смойте его теплой водой и тщательно протрите раковину, — советуют эксперты портала «Белновости».
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Для особо стойких пятен можно добавить пищевую соду. Реакция между содой и уксусом будет бурной, а волшебные пузырьки помогут в удалении налета. Дайте смеси постоять несколько минут. Используйте пластиковую или старую зубную щетку, чтобы аккуратно почистить грязные места. Не используйте металлические жесткие щетки, чтобы не повредить поверхность. После обработки известкового налета тщательно промойте раковину и кран чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса и соды. Убедитесь, что частицы не остались на поверхности.

Чтобы предотвратить накопление известкового налета в будущем, попробуйте придерживаться следующих рекомендаций:

  • Регулярно очищайте раковину и кран (например, раз в неделю).
  • Использовать фильтры для воды, чтобы уменьшить количество минеральных солей.
  • После каждого использования насухо вытирайте поверхность крана и раковины, чтобы снизить вероятность образования налета.

Таким образом вы легко сможете поддерживать вашу раковину и кран в идеальном состоянии.

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