Кран и раковина блестят словно зеркало: хозяйки выиграли битву с известковым налетом

Для особо стойких пятен можно добавить пищевую соду. Реакция между содой и уксусом будет бурной, а волшебные пузырьки помогут в удалении налета. Дайте смеси постоять несколько минут. Используйте пластиковую или старую зубную щетку, чтобы аккуратно почистить грязные места. Не используйте металлические жесткие щетки, чтобы не повредить поверхность. После обработки известкового налета тщательно промойте раковину и кран чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса и соды. Убедитесь, что частицы не остались на поверхности.