Кран и раковина блестят словно зеркало: хозяйки выиграли битву с известковым налетом

Posted 5 октября, 04:30
Published 5 октября, 04:30
Modified 5 октября, 04:30
Updated 5 октября, 04:30
Сначала промойте раковину и кран чистой водой, чтобы удалить крупные загрязнения и подготовить поверхность для более тщательной очистки. Затем приступайте к приготовлению самодельного чистящего средства на основе самых простых компонентов — обычной поваренной соли и столового уксуса.
Смешайте столовый уксус с мелкой солью до образования густой кашицы и нанесите полученную смесь на мойку. Дайте самодельному средству 20-30 минут, чтобы оно подействовало, а затем смойте его теплой водой и тщательно протрите раковину, — советуют эксперты портала «Белновости».
Для особо стойких пятен можно добавить пищевую соду. Реакция между содой и уксусом будет бурной, а волшебные пузырьки помогут в удалении налета. Дайте смеси постоять несколько минут. Используйте пластиковую или старую зубную щетку, чтобы аккуратно почистить грязные места. Не используйте металлические жесткие щетки, чтобы не повредить поверхность. После обработки известкового налета тщательно промойте раковину и кран чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса и соды. Убедитесь, что частицы не остались на поверхности.
Чтобы предотвратить накопление известкового налета в будущем, попробуйте придерживаться следующих рекомендаций:
Таким образом вы легко сможете поддерживать вашу раковину и кран в идеальном состоянии.
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