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Posted 5 октября, 06:10

Published 5 октября, 06:10

Modified 5 октября, 06:12

Updated 5 октября, 06:12

На ЕКАД около Верхней Пышмы перевернулась машина

Легковой автомобиль перевернулся на ЕКАД недалеко от Верхней Пышмы

5 октября 2024, 06:10
Фото: 1MI

На ЕКАД около Верхней Пышмы перевернулась машина

На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. Легковое авто перевернулось в районе Верхней Пышмы.

Авария случилась утром в субботу, 5 октября. Автомобиль встал на крышу прямо на дороге, сообщает Е1 со ссылкой на подписчиков.

Рядом с местом ДТП также находится фура, которая также могла стать участницей дорожного инцидента. На месте работают автоинспекторы ГАИ. Обстоятельства аварии уточняются.

Накануне, 4 октября, в Арамиле легковой автомобиль сбил велосипедистку.

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