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Posted 5 октября, 09:30

Published 5 октября, 09:30

Modified 5 октября, 09:32

Updated 5 октября, 09:32

Блогер Света Ананас прокатилась по ЕКАД в Екатеринбурге, стоя на эвакуаторе

На каблуках и в мини: блогер Ананас ездила по Екатеринбургу на платформе эвакуатора

5 октября 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney

Блогер Света Ананас прокатилась по ЕКАД в Екатеринбурге, стоя на эвакуаторе

Блогер Светлана Бонор, которую екатеринбуржцы знают под псевдонимом «Ананас», прокатилась по ЕКАД на платформе эвакуатора. Она была на каблуках, в коротком платье, с бокалом вина в руке и ехала стоя.

Света Ананас разместила видео в своих социальных сетях, прокомментировав, что таким образом она «врывается в выходные».

Во время поездки Светлана пританцовывала на шпильках, держась одной рукой за длинный трос.

Поездкой уже заинтересовались в ГАИ. На запрос Ura.ru в пресс-службе ответили, что вопросы возникли к водителю эвакуатора, который не мог не знать, что перевозить пассажиров вне кабины запрещено.

В начале октября блогер Артемий Лебедев заявил, что Среднеуральск можно превратить в «маленькую Швейцарию».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нарушение#ГАИ#Блогер#Видеоролик#Эвакуатор#Поездка#Екатеринбург
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