На Свердловскую область обрушится зима: синоптики обещают 20-сантиметровый слой снега

Начнется снегопад в четверг, 10 октября. Ранее такой же прогноз по осадкам дали и в Уральском гидрометцентре. Там предупредили свердловчан о похолодании к исходу следующей недели и мокром снеге. Температура воздуха днем не будет подниматься выше +5 градусов.