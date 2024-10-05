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Posted 5 октября, 11:30

Published 5 октября, 11:30

Modified 5 октября, 11:32

Updated 5 октября, 11:32

В Свердловской области на следующей неделе выпадет до 20 см снега

На Свердловскую область обрушится зима: синоптики обещают 20-сантиметровый слой снега

5 октября 2024, 11:30
Фото: 1MI

В Свердловской области на следующей неделе выпадет до 20 см снега

На Свердловскую область надвигается снежная буря. На следующей неделе в регионе пройдут снегопады и установится снежный покров.

Больше всего осадков, до 20 сантиметров снега, выпадет в Екатеринбурге. В среднем в Свердловской области установится снежный покров высотой 10-15 сантиметров. Такой прогноз сделал метеоролог Алексей Пулин.

Начнется снегопад в четверг, 10 октября. Ранее такой же прогноз по осадкам дали и в Уральском гидрометцентре. Там предупредили свердловчан о похолодании к исходу следующей недели и мокром снеге. Температура воздуха днем не будет подниматься выше +5 градусов.

Жители Свердловской области с пятницы страдают от сильных магнитных бурь.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Снег#Осадки#Погода#Снегопад#Прогноз погоды#Природа#Екатеринбург
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