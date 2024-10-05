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Posted 5 октября, 08:26

Published 5 октября, 08:26

Modified 5 октября, 08:28

Updated 5 октября, 08:28

Под Среднеуральском на трассе задымился автобус с пассажирами в салоне

На трассе под Среднеуральском заметили дымящийся автобус с людьми внутри

5 октября 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney

Под Среднеуральском на трассе задымился автобус с пассажирами в салоне

Задымление возникло в рейсовом автобусе №111, который следовал из Екатеринбурга в Среднеуральск. Пассажиры запаниковали и решили, что машина вот-вот взорвется.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 4 октября, рассказали подписчики Telegram-канала «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

Водитель автобуса не стал рисковать жизнями людей и высадил всех пассажиров на остановке «Калинина», не доехав до пункта назначения. Люди сразу же отошли подальше от горящего транспортного средства.

В чем была причина задымления, неизвестно. В регионально МЧС ситуацию пока не прокомментировали.

1 октября на трассе под Екатеринбургом загорелся большегруз.

Автобус с пассажирами внутри загорелся в Екатеринбурге
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Автобус#Пассажиры#Среднеуральск#Задымление#18+#Екатеринбург
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