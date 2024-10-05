На трассе под Среднеуральском заметили дымящийся автобус с людьми внутри

Posted 5 октября, 08:26
Published 5 октября, 08:26
Modified 5 октября, 08:28
Updated 5 октября, 08:28
Дорожный инцидент произошел в пятницу, 4 октября, рассказали подписчики Telegram-канала «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
Водитель автобуса не стал рисковать жизнями людей и высадил всех пассажиров на остановке «Калинина», не доехав до пункта назначения. Люди сразу же отошли подальше от горящего транспортного средства.
В чем была причина задымления, неизвестно. В регионально МЧС ситуацию пока не прокомментировали.
1 октября на трассе под Екатеринбургом загорелся большегруз.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14