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Posted 5 октября, 08:43

Published 5 октября, 08:43

Modified 5 октября, 08:45

Updated 5 октября, 08:45

В Свердловской области ищут бабушку в летней одежде с синяком на лице

Пенсионерка с синяком и в одной футболке пропала в селе Мезенское под Заречным

5 октября 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области ищут бабушку в летней одежде с синяком на лице

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ищут пенсионерку, которая бесследно исчезла в селе Мезенское под Заречным. О ее местонахождении ничего не известно с 4 октября.

Фаине Борисовой (Жуйковой) 82 года, она нуждается в медицинской помощи. Ориентировку в соцсетях разместил свердловский поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Фото: страница свердловского отряда «ЛизаАлерт» в ВК

Ситуация осложняется тем, что пожилая женщина одета в легкую домашнюю одежду — футболку и бриджи, на ногах были тапочки. Особая примета — синяк на правой стороне лица.

В начале сентября в Арамиле искали женщину с родимым пятном на лице.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Волонтеры#Пенсионерка#Заречный#Лиза Алерт#Екатеринбург#Поиск человека
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