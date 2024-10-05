Певица из Екатеринбурга растрогала Сергея Лазарева на вокальном конкурсе

Несмотря на то, что ее выступление оставило сильное впечатление и получило похвалу от жюри, Анне не удалось пройти в финал, и она набрала 74 балла. Тем не менее, ее исполнение вызвало настоящий резонанс среди судей. Прославленные артисты встали с мест, чтобы отдать дань ее дарованию. После своего номера Анна выслушала в свой адрес множество похвальных и добрых слов от звезд шоу-бизнеса, которые отметили, что неудачи — это часть пути к успеху.