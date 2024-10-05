Певица из Екатеринбурга растрогала Сергея Лазарева на вокальном конкурсе

Posted 5 октября, 05:57
Published 5 октября, 05:57
Modified 5 октября, 05:59
Updated 5 октября, 05:59
Екатеринбурженка Анна Глотова потрясла жюри на всероссийском вокальном конкурсе «Ну-ка, все вместе!», выйдя на сцену с песней Нюши «Только». Ее дарование привлекло внимание, и Сергей Лазарев запомнил ее еще с предварительных прослушиваний.
Известный российский исполнитель узнал вокалистку, как только Анна появилась на сцене, назвав ее «хорошей девочкой».
Несмотря на то, что ее выступление оставило сильное впечатление и получило похвалу от жюри, Анне не удалось пройти в финал, и она набрала 74 балла. Тем не менее, ее исполнение вызвало настоящий резонанс среди судей. Прославленные артисты встали с мест, чтобы отдать дань ее дарованию. После своего номера Анна выслушала в свой адрес множество похвальных и добрых слов от звезд шоу-бизнеса, которые отметили, что неудачи — это часть пути к успеху.
Ранее тагильчанка сыграла главную роль в сериале «Дашкина любовь».
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