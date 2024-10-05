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Posted 5 октября, 05:57

Published 5 октября, 05:57

Modified 5 октября, 05:59

Updated 5 октября, 05:59

Студентка из Екатеринбурга потрясла Сергея Лазарева на вокальном шоу

Певица из Екатеринбурга растрогала Сергея Лазарева на вокальном конкурсе

5 октября 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney

Студентка из Екатеринбурга потрясла Сергея Лазарева на вокальном шоу

Анна Глотова, студентка из Екатеринбурга, участвует в конкурсе «Ну-ка, все вместе!», который транслирует канал «Россия1». На последнем этапе члены жюри аплодировали ей стоя.

Екатеринбурженка Анна Глотова потрясла жюри на всероссийском вокальном конкурсе «Ну-ка, все вместе!», выйдя на сцену с песней Нюши «Только». Ее дарование привлекло внимание, и Сергей Лазарев запомнил ее еще с предварительных прослушиваний.

Известный российский исполнитель узнал вокалистку, как только Анна появилась на сцене, назвав ее «хорошей девочкой».

Несмотря на то, что ее выступление оставило сильное впечатление и получило похвалу от жюри, Анне не удалось пройти в финал, и она набрала 74 балла. Тем не менее, ее исполнение вызвало настоящий резонанс среди судей. Прославленные артисты встали с мест, чтобы отдать дань ее дарованию. После своего номера Анна выслушала в свой адрес множество похвальных и добрых слов от звезд шоу-бизнеса, которые отметили, что неудачи — это часть пути к успеху.

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