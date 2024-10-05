Расследование подтвердило версию с суицидом тагильчанина Ильи Орлова в Таиланде

Posted 5 октября, 12:07
Published 5 октября, 12:07
Modified 5 октября, 13:26
Updated 5 октября, 13:26
Также следователи провели экспертизу, которая доказала, что все раны мужчина нанес себе сам, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на свой источник.
Версию с убийством после пыток в полиции Таиланда отмели не сразу, так как на месте, где нашли тело мужчины, не было ни крови, ни других улик. Правоохранители предположили, что его убили в другом месте, а затем тело перенесли. Однако, восстановив картину того дня по записям с видеокамер, эксперты все же сделали вывод о суициде. В тот день Илья Орлов пытался украсть в местном супермаркете некий предмет, которым и мог нанести себе увечья.
27-летний тагильчанин жил на Пхукете с женой Светланой, а его мать и 6-летняя дочь — в Паттайе. В Таиланд вся семья перебралась два года назад. Илья занимался криптовалютой и в первое время преуспевал, однако потом появились проблемы. Мужчина с супругой голодали и скитались. По словам женщины, у Ильи проявилось расстройство психики, он даже предлагал совершить ей совместное самоубийство.
В то, что сын свел счеты с жизнью, не верит мать молодого мужчины, однако, по ее словам, разбираться в этом у нее нет моральных сил. Тело Орлова семье власти Таиланда до сих пор не отдали — идет перевод документов с тайского на русский. Родных Ильи на время расследования поселили в отеле. Перевоз его тела в Россию оплатили неравнодушные люди.
Ранее о том, что житель Свердловской области совершил суицид в Таиланде писали российские Telegram-каналы.
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