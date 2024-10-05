Расследование подтвердило версию с суицидом тагильчанина Ильи Орлова в Таиланде

Версию с убийством после пыток в полиции Таиланда отмели не сразу, так как на месте, где нашли тело мужчины, не было ни крови, ни других улик. Правоохранители предположили, что его убили в другом месте, а затем тело перенесли. Однако, восстановив картину того дня по записям с видеокамер, эксперты все же сделали вывод о суициде. В тот день Илья Орлов пытался украсть в местном супермаркете некий предмет, которым и мог нанести себе увечья.