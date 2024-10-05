Ревдинцы высказались за перенос памятника Ленину с главной площади города

Posted 5 октября, 13:13
Published 5 октября, 13:13
Modified 5 октября, 13:15
Updated 5 октября, 13:15
Опрос в сентябре инициировала мэрия Ревды. Жители голосовали на портале «Госуслуг».
Как следует из данных голосования, 62,7% горожан (1815 человек) считают, что монумент вождю мирового пролетариата должен стоять на улице Ленина, в Ленинском сквере, а на центральной площади Победы лучше оборудовать фонтан. Против переноса выступили 37,3% (1082 человека).
Напомним, что в августе этого года бронзовый Владимир Ильич отправился на реставрацию, после чего администрация и решила провести опрос. В ситуацию уже вмешались местные коммунисты. Глава регионального отделения КПРФ Александр Ивачев заявил, что были грубо нарушены права людей, которым просто не дали возможности проголосовать: у большинства ревдинских пенсионеров просто нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах».
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