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Posted 5 октября, 13:13

Published 5 октября, 13:13

Modified 5 октября, 13:15

Updated 5 октября, 13:15

Жители Ревды высказались за перенос памятника Ленину с главной городской площади

Ревдинцы высказались за перенос памятника Ленину с главной площади города

5 октября 2024, 13:13
Фото: 1MI

Жители Ревды высказались за перенос памятника Ленину с главной городской площади

В Ревде подвели итоги общественного голосования о переносе памятника Ленину. Более 60% горожан считают, что с главной площади его нужно убрать.

Опрос в сентябре инициировала мэрия Ревды. Жители голосовали на портале «Госуслуг».

Как следует из данных голосования, 62,7% горожан (1815 человек) считают, что монумент вождю мирового пролетариата должен стоять на улице Ленина, в Ленинском сквере, а на центральной площади Победы лучше оборудовать фонтан. Против переноса выступили 37,3% (1082 человека).

Напомним, что в августе этого года бронзовый Владимир Ильич отправился на реставрацию, после чего администрация и решила провести опрос. В ситуацию уже вмешались местные коммунисты. Глава регионального отделения КПРФ Александр Ивачев заявил, что были грубо нарушены права людей, которым просто не дали возможности проголосовать: у большинства ревдинских пенсионеров просто нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах».

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