Ревдинцы высказались за перенос памятника Ленину с главной площади города

Напомним, что в августе этого года бронзовый Владимир Ильич отправился на реставрацию, после чего администрация и решила провести опрос. В ситуацию уже вмешались местные коммунисты. Глава регионального отделения КПРФ Александр Ивачев заявил, что были грубо нарушены права людей, которым просто не дали возможности проголосовать: у большинства ревдинских пенсионеров просто нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах».