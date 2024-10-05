Трамваи в Екатеринбурге целый месяц не будут ездить на ЖБИ по выходным

Posted 5 октября, 09:37
Published 5 октября, 09:37
Modified 5 октября, 09:39
Updated 5 октября, 09:39
Первый раз движение составов закроют в выходные, 12 и 13 октября, проинформировали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Далее жителям ЖБИ придется пользоваться другими видами транспорта все оставшиеся выходные октября. А завершится ремонт после первых выходных ноября.
В эти дни трамваи №8, 12, 13, 15 и 23 будут следовать только до УрФУ. Рабочие отремонтируют участок от дома №14в по улице Сыромолотова до Сиреневого бульвара.
10 октября по Екатеринбургу прокатится романтический тиндер-трамвай с дегустацией вин и быстрыми свиданиями.
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