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Posted 5 октября, 09:37

Published 5 октября, 09:37

Modified 5 октября, 09:39

Updated 5 октября, 09:39

В Екатеринбурге по выходным перестанут ходить трамваи на ЖБИ

Трамваи в Екатеринбурге целый месяц не будут ездить на ЖБИ по выходным

5 октября 2024, 09:37
Фото: 1MI

В Екатеринбурге по выходным перестанут ходить трамваи на ЖБИ

В Екатеринбурге из-за ремонта путей жители района ЖБИ на целый месяц останутся без трамваев в выходные. Корректировки в расписании затронут пять маршрутов.

Первый раз движение составов закроют в выходные, 12 и 13 октября, проинформировали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Далее жителям ЖБИ придется пользоваться другими видами транспорта все оставшиеся выходные октября. А завершится ремонт после первых выходных ноября.

В эти дни трамваи №8, 12, 13, 15 и 23 будут следовать только до УрФУ. Рабочие отремонтируют участок от дома №14в по улице Сыромолотова до Сиреневого бульвара.

10 октября по Екатеринбургу прокатится романтический тиндер-трамвай с дегустацией вин и быстрыми свиданиями.

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#Дарья Бобровицкая#Ремонт#Движение#Трамваи#Общественный транспорт#Ограничение#Екатеринбург
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