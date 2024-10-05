В селе Маминское проводят в последний путь героически погибшего на СВО штурмовика

Posted 5 октября, 06:52
Published 5 октября, 06:52
Modified 5 октября, 06:54
Updated 5 октября, 06:54
29-летний стрелок-штурмовик Евгений Мещерягин погиб под Новгородовкой в ДНР 21 сентября, сообщает Маминская сельская администрация.
Он отправился в зону СВО в июне 2023 году, служил в мотострелковом батальоне. Погиб героически, защищая товарищей.
Евгения Мещерягина родные и друзья запомнят как чуткого и отзывчивого человека, верного друга. Он с детства увлекался спортом и обладал хорошим чувством юмора. У молодого мужчины в Свердловской области осталась семья и родители.
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