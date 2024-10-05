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Posted 5 октября, 06:52

Published 5 октября, 06:52

Modified 5 октября, 06:54

Updated 5 октября, 06:54

В Свердловской области попрощаются с погибшим на СВО героем-штурмовиком

В селе Маминское проводят в последний путь героически погибшего на СВО штурмовика

5 октября 2024, 06:52
Фото: 1MI

В Свердловской области попрощаются с погибшим на СВО героем-штурмовиком

Евгений Мещерягин из села Маминское Каминского района перед смертью совершил подвиг и был награжден Орденом мужества.

29-летний стрелок-штурмовик Евгений Мещерягин погиб под Новгородовкой в ДНР 21 сентября, сообщает Маминская сельская администрация.

Он отправился в зону СВО в июне 2023 году, служил в мотострелковом батальоне. Погиб героически, защищая товарищей.

Фото: Маминская сельская администрация в ВК

Евгения Мещерягина родные и друзья запомнят как чуткого и отзывчивого человека, верного друга. Он с детства увлекался спортом и обладал хорошим чувством юмора. У молодого мужчины в Свердловской области осталась семья и родители.

4 октября в Нижнем Тагиле простились с молодым связистом Алексеем Власовым.

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