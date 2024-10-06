Карантин в тагильских школах, исчезнувшие лекарства, плаксивые преступники и снегопад

Тагильчанин Илья Орлов действительно покончил жизнь самоубийством на острове Пхукет в Таиланде. Это подтвердило расследование, которое провела тайская полиция. Этой же версии с самого начала придерживалась и жена погибшего, а вот его мать в такой исход верить до сих пор отказывается.