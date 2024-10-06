Карантин в тагильских школах, исчезнувшие лекарства, плаксивые преступники и снегопад

Posted 6 октября, 15:20
Published 6 октября, 15:20
Modified 6 октября, 15:22
Updated 6 октября, 15:22
Несколько школ Нижнего Тагила отправили на карантин из-за вспышки вирусных заболеваний. Дети болеют не только ОРВИ, но и пневмониями, в том числе в опасной форме. Решение о возвращении к очной формате занятий будет принято только после снижения уровня заболеваемости.
Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие в аптеках антибиотика кларитромицин в детской дозировке — это препарат врачи часто назначают при осложнениях вирусных инфекций, бронхитах и пневмониях. При этом лекарство в дозировке для взрослых продается свободно.
Тагильчанин Илья Орлов действительно покончил жизнь самоубийством на острове Пхукет в Таиланде. Это подтвердило расследование, которое провела тайская полиция. Этой же версии с самого начала придерживалась и жена погибшего, а вот его мать в такой исход верить до сих пор отказывается.
Правоохранители в Нижнем Тагиле задержали двух молодых людей, которые из личной неприязни подожгли квартиру пенсионерки-волонтера. Юношам 18 и 19 лет. Осознав, что им грозит серьезное наказание, поджигатели расплакались и попросили полицейских их отпустить.
Свердловскую область во второй половине следующей недели накроет мощный снегопад, он начнется в четверг, 10 октября. По прогнозам синоптиков, может выпасть до 20 сантиметров осадков. Тяжелее всего придется Екатеринбургу — здесь снег будет самым обильным.
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