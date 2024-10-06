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Posted 6 октября, 15:20

Published 6 октября, 15:20

Modified 6 октября, 15:22

Updated 6 октября, 15:22

Карантин в тагильских школах, исчезнувшие лекарства, плаксивые преступники и снегопад

Карантин в тагильских школах, исчезнувшие лекарства, плаксивые преступники и снегопад

6 октября 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В ряде школ Нижнего Тагила введен карантин. Екатеринбуржцы не могут купить антибиотики для лечения детей. В Таиланде подтвердили версию о самоубийстве тагильчанина. Сжегшие квартиру пенсионерки преступники плакали при задержании. На Свердловскую область надвигается мощный снегопад.

Несколько школ Нижнего Тагила отправили на карантин из-за вспышки вирусных заболеваний. Дети болеют не только ОРВИ, но и пневмониями, в том числе в опасной форме. Решение о возвращении к очной формате занятий будет принято только после снижения уровня заболеваемости.

В Нижнем Тагиле несколько школ закрыли на карантин
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Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие в аптеках антибиотика кларитромицин в детской дозировке — это препарат врачи часто назначают при осложнениях вирусных инфекций, бронхитах и пневмониях. При этом лекарство в дозировке для взрослых продается свободно.

Екатеринбуржцы пожаловались на исчезновение из аптек детского лекарства от пневмонии
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Тагильчанин Илья Орлов действительно покончил жизнь самоубийством на острове Пхукет в Таиланде. Это подтвердило расследование, которое провела тайская полиция. Этой же версии с самого начала придерживалась и жена погибшего, а вот его мать в такой исход верить до сих пор отказывается.

Расследование подтвердило версию с суицидом тагильчанина Ильи Орлова в Таиланде
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Правоохранители в Нижнем Тагиле задержали двух молодых людей, которые из личной неприязни подожгли квартиру пенсионерки-волонтера. Юношам 18 и 19 лет. Осознав, что им грозит серьезное наказание, поджигатели расплакались и попросили полицейских их отпустить.

Подозреваемые в поджоге квартиры пенсионерки в Тагиле ревели и просились на свободу
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Свердловскую область во второй половине следующей недели накроет мощный снегопад, он начнется в четверг, 10 октября. По прогнозам синоптиков, может выпасть до 20 сантиметров осадков. Тяжелее всего придется Екатеринбургу — здесь снег будет самым обильным.

На Свердловскую область обрушится зима: синоптики обещают 20-сантиметровый слой снега
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