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Posted 6 октября, 06:00

Published 6 октября, 06:00

Modified 6 октября, 06:02

Updated 6 октября, 06:02

В Свердловской области задержали мужчин, которых обвиняют в поджоге квартиры

Подозреваемые в поджоге квартиры пенсионерки в Тагиле ревели и просились на свободу

6 октября 2024, 06:00
Фото: 1MI

В Свердловской области задержали мужчин, которых обвиняют в поджоге квартиры

В Свердловской области задержали двух молодых людей, которых подозревают в поджоге квартиры пенсионерки-волонтера, которая помогала СВО. После задержания они в слезах просили их отпустить.

Силовикам удалось задержать двух мужчин 18 и 19 лет. Они оба родились в Нижнем Тагиле, сообщили в СК по Свердловской области.

Известно, что они подожгли квартиру пенсионерки из-за личной неприязни, которая никак не связана с ее волонтерской деятельностью, рассказал глава пресс-службы МВД Валерий Горелых.

Уже скоро молодым людям выберут временную меру пресечения.

Напомним, что сам поджог произошел 1 октября в доме на улице Красноармейской. Установить детали произошедшего помогли записи с камер видеонаблюдения. Пенсионерка сама не обращалась в полиции, силовики Нижнего Тагила сами написали заявление.

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