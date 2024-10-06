Подозреваемые в поджоге квартиры пенсионерки в Тагиле ревели и просились на свободу

Posted 6 октября, 06:00
Published 6 октября, 06:00
Modified 6 октября, 06:02
Updated 6 октября, 06:02
Силовикам удалось задержать двух мужчин 18 и 19 лет. Они оба родились в Нижнем Тагиле, сообщили в СК по Свердловской области.
Известно, что они подожгли квартиру пенсионерки из-за личной неприязни, которая никак не связана с ее волонтерской деятельностью, рассказал глава пресс-службы МВД Валерий Горелых.
Уже скоро молодым людям выберут временную меру пресечения.
Напомним, что сам поджог произошел 1 октября в доме на улице Красноармейской. Установить детали произошедшего помогли записи с камер видеонаблюдения. Пенсионерка сама не обращалась в полиции, силовики Нижнего Тагила сами написали заявление.
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