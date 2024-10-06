Тепло закончилось: на Свердловскую область надвигается арктический воздух

Как сообщает Уральский гидрометцентр, арктический воздух поступит на территорию Свердловской области 6 октября. Температура не будет подниматься выше 12 градусов тепла. Однако 7 октября на один день тропический теплый воздух вытеснит арктический. Температура поднимется до 20 градусов, но ночью все равно будет холодно.