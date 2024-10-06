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Posted 6 октября, 06:45

Published 6 октября, 06:45

Modified 6 октября, 06:47

Updated 6 октября, 06:47

На Свердловскую область надвигается арктический воздух

Тепло закончилось: на Свердловскую область надвигается арктический воздух

6 октября 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney

На Свердловскую область надвигается арктический воздух

В Свердловской области ожидается поступление холодного воздуха с 6 октября. Окончательно похолодает 9 октября.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, арктический воздух поступит на территорию Свердловской области 6 октября. Температура не будет подниматься выше 12 градусов тепла. Однако 7 октября на один день тропический теплый воздух вытеснит арктический. Температура поднимется до 20 градусов, но ночью все равно будет холодно.

С 9 октября прогнозируется постоянное снижение температуры вплоть до 0 градусов и осадков в виде снега, данные «Яндекс Погода».

Напомним, что синоптики прогнозируют аномально теплую зиму, отметим, что резких заморозков не ожидается.

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