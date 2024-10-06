Тепло закончилось: на Свердловскую область надвигается арктический воздух

Posted 6 октября, 06:45
Published 6 октября, 06:45
Modified 6 октября, 06:47
Updated 6 октября, 06:47
Как сообщает Уральский гидрометцентр, арктический воздух поступит на территорию Свердловской области 6 октября. Температура не будет подниматься выше 12 градусов тепла. Однако 7 октября на один день тропический теплый воздух вытеснит арктический. Температура поднимется до 20 градусов, но ночью все равно будет холодно.
С 9 октября прогнозируется постоянное снижение температуры вплоть до 0 градусов и осадков в виде снега, данные «Яндекс Погода».
Напомним, что синоптики прогнозируют аномально теплую зиму, отметим, что резких заморозков не ожидается.
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