Ушел из жизни актер, игравший «народного депутата» Виталия Наливкина

По словам адвоката, Неретин близко к сердцу воспринял новость о закрытии проекта из-за уголовного дела, которое возбудили после роликов в 2021 году, на которых депутат стреляет из гранатомета. Реального ущерба нанесено не было, но силовики все равно проводили обыски.