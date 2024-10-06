Ушел из жизни актер, игравший «народного депутата» Виталия Наливкина

Posted 6 октября, 13:51
Published 6 октября, 13:51
Modified 6 октября, 13:53
Updated 6 октября, 13:53
Об этом пишет Vladivostok1.ru со ссылкой на продюсера проекта. Неретин скончался на 49-м году жизни, точная причина смерти еще не известна, актер длительное время испытывал проблемы с суставами.
По словам адвоката, Неретин близко к сердцу воспринял новость о закрытии проекта из-за уголовного дела, которое возбудили после роликов в 2021 году, на которых депутат стреляет из гранатомета. Реального ущерба нанесено не было, но силовики все равно проводили обыски.
Напомним, что 18 августа ушел из жизни Быстров Борис, он известен тем, что озвучивал Гомера Симпсона.
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