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Posted 6 октября, 07:45

Published 6 октября, 07:45

Modified 6 октября, 07:47

Updated 6 октября, 07:47

В Екатеринбурге мужчина несколько часов бегал за сбежавшим каракалом

В Екатеринбурге мужчина несколько часов бегал за сбежавшим каракалом

6 октября 2024, 07:45
Фото: Группа «ВКонтакте» «ЗооСпас в Екатеринбурге»
В Екатеринбурге зооспасатель Евгений Зенков несколько часов ловил сбежавшего каракала.

История началась с того, что женщина купила себе нового питомца, но не купила специальную переноску, из-за чего кот сбежал.

Евгений Зенков, известный в Екатеринбурге спасатель животных, несколько часов бегал по району и пытался достать каракала из разных укрытий. В итоге кота удалось силой вытащить только тогда, когда он залез под лестницу и притворился мертвым.

Сам зооспасатель в своей публикации сказал, что судьба такого зверя в неопытных руках — печальная история.

Напомним, что по Екатеринбургу носился сбежавший конь.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Животные#Зоозащитники#Кот#Животное#Спасатель#Екатеринбург#Порода#Сбежавшее животное
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