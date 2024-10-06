В Екатеринбурге мужчина несколько часов бегал за сбежавшим каракалом

Posted 6 октября, 07:45
Published 6 октября, 07:45
Modified 6 октября, 07:47
Updated 6 октября, 07:47
История началась с того, что женщина купила себе нового питомца, но не купила специальную переноску, из-за чего кот сбежал.
Евгений Зенков, известный в Екатеринбурге спасатель животных, несколько часов бегал по району и пытался достать каракала из разных укрытий. В итоге кота удалось силой вытащить только тогда, когда он залез под лестницу и притворился мертвым.
Сам зооспасатель в своей публикации сказал, что судьба такого зверя в неопытных руках — печальная история.
Напомним, что по Екатеринбургу носился сбежавший конь.
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