В Екатеринбурге нашли бездыханное тело юноши на берегу озера

Posted 6 октября, 11:34
Published 6 октября, 11:34
Modified 6 октября, 11:36
Updated 6 октября, 11:36
Тело обнаружили проходившие мимо люди вечером 5 октября. Рядом стоял его велосипед. По версии «КП-Екатеринбург», юноша в тот вечер поссорился с девушкой, с которой он встречался со школы.
Как сообщает источник журналистов, родители погибшего были против их отношений. А в вечер своей смерти юноша пришел домой в плохом настроении, сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении.
Напомним, что в Екатеринбурге на стройке по улице Азина нашли тело студента из ХМАО, у которого тоже были проблемы в отношениях.
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