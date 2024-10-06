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Posted 6 октября, 11:34

Published 6 октября, 11:34

Modified 6 октября, 11:36

Updated 6 октября, 11:36

В Екатеринбурге нашли бездыханное тело юноши на берегу озера

В Екатеринбурге нашли бездыханное тело юноши на берегу озера

6 октября 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге нашли бездыханное тело 17-летнего юноши на берегу озера Шарташ. По предварительным данным — это суицид.

Тело обнаружили проходившие мимо люди вечером 5 октября. Рядом стоял его велосипед. По версии «КП-Екатеринбург», юноша в тот вечер поссорился с девушкой, с которой он встречался со школы.

Как сообщает источник журналистов, родители погибшего были против их отношений. А в вечер своей смерти юноша пришел домой в плохом настроении, сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении.

Напомним, что в Екатеринбурге на стройке по улице Азина нашли тело студента из ХМАО, у которого тоже были проблемы в отношениях.

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